Гордеев: не думаю, что «Зенит» будет выше всех на две головы, тем более Малком может уйти

Бывший главный тренер «Анжи», «Торпедо» и «Сатурна» Андрей Гордеев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ, а также рассказал, кто будет претендовать на чемпионство.

«Кто составит конкуренцию «Зениту»? Надо смотреть, потому что кто-то усилится, кто-то потерял. В целом, у нас интересный чемпионат, учитывая, что «сине-бело-голубые» гегемон и флагман российского футбола на протяжении пяти лет. Все равно интересно следить за перипетиями Кубка России, Суперкубка. Жду конкурентной борьбы, проявлений индивидуальных. Хочется, чтобы ребята себя проявляли, новые звёзды рождались в нашем чемпионате, бомбардиры. Ходят же смотреть не только на команды, но и на личностей, на звёзд. У «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА есть очень хорошая молодёжь. «Зенит» — более цельная команда, но у них есть вторая команда. Видно, что там хорошо работает академия, есть ребята, которые могут закрепиться в основной команде через какое-то время.

Является ли «Зенит» основным претендентом на чемпионство снова? Ничто не вечно под луной. Мы не можем списать со счетов другие команды. Им может оказать конкуренцию «Спартак», они качественно поработали на трансферном рынке, также ЦСКА. «Динамо» должно преобразиться, пора заявлять о себе и своих амбициях. Не думаю, что в это раз «Зенит» будет выше всех на две головы, тем более сейчас ходят слухи, что Малком уходит. Трансферное окно еще открыто, надо будет смотреть, кто покинет команду, а кто останется», — приводит слова Гордеева Metaratings.