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Нападающий «Зенита» Кассьерра: посвящаю голы богу и моей семье

Нападающий «Зенита» Кассьерра: посвящаю голы богу и моей семье
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26-летний колумбийский нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра, отличившийся дублем в ворота команды «Пари Нижний Новгород», посвятил забитые мячи богу и своей семье.

«Посвящаю голы богу и моей семье, которая всегда рядом. И болельщикам «Зенита», которые поддерживают меня и радуются за меня. В прошлом сезоне мне не так часто удавалось их радовать.

Надеюсь, новый сезон станет новой точкой отсчёта. Буду стараться изо всех сил, чтобы приносить болельщикам радость, счастье и помогать «Зениту» своими голами», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

В сегодняшней встрече, прошедшей в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги, «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Кассьерра отличился голами на 57-й и на 83-й минуте.

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