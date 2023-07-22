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В «Фейеноорде» подтвердили, что клуб продолжает работу над трансфером Арсена Захаряна

В «Фейеноорде» подтвердили, что клуб продолжает работу над трансфером Арсена Захаряна
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Пресс-служба нидерландского «Фейеноорда» подтвердила информацию о том, что клуб продолжает работать над трансфером 20-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того. Суммы, которые были указаны ранее в СМИ, мы комментировать не будем», — приводит слова пресс-службы «Фейеноорда» Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что нидерландский клуб может сделать «Динамо» предложение в размере € 8 млн за 20-летнего полузащитника, чей контракт с российской командой рассчитан до лета 2024 года. Руководство бело-голубых отказалось комментировать слухи вокруг трансфера игрока.

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