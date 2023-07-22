Рахимов — об игре с «Локо»: обидно упускать победу, будем биться за победу в каждом матче

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Обидно упускать победу в таком матче. Но так бывает… Мы знали, что соперник хорошо играет в контратаке, позиционно им было очень сложно что‑то создавать. Когда ведёшь 2:1, имеешь моменты забить третий и пропускаешь гол из‑за ряда ошибок, тебе обидно. Такие матчи случаются.

Если посмотрите, команды в РПЛ, которые поднялись из Первой лиги, сохраняют свой костяк, есть сыгранность. Мы прекрасно понимали, что «Рубину» нужно качественное усиление для выступления в РПЛ. Те ребята, которым комфортно в Первой лиге — им было бы сложно здесь. Мы не хотели приобретать абы кого, сделали качественные усиления. Все новички сегодня проявили себя только с лучшей стороны. Думаю, эта команда способна показывать качественный футбол. Будем биться за победу в каждом матче.

Если говорить по первому тайму, было много неподготовленных ударов. То есть ситуация не располагает, но игроки выбирали решение бить. Это хорошо, они нацелены наворота, но в этих ситуациях можно было улучшить. Остроты в этих ситуациях могло быть больше, если не считать одного удара, когда вытащил Лантратов», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».