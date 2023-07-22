Сарвели: недовольны ничьей с «Рубином». Дома «Локомотив» должен был побеждать

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал результативную ничью железнодорожников в матче с «Рубином» (2:2).
«Нет, недовольны ничьей ничьей с «Рубином». Я считаю, что дома «Локомотив» должен был побеждать. Что помешало? Пропустили два и забили два. Допустили ошибки, будем разбираться», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, сегодня, 22 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью — 2:2.
На третьей минуте Мирлинд Даку вывел казанцев вперёд. На 23-й минуте Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вновь вывел «Рубин» вперёд, а на 87-й минуте Вильсон Изидор спас железнодорожников от поражения.
- 22 июля 2023
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