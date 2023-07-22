Сарвели: на что «Локомотив» может рассчитывать в новом сезоне? На всё

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели оценил перспективы клуба в новом сезоне.

«На что «Локомотив» может рассчитывать в новом сезоне? На всё. Если будет задача… Будем биться до конца», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью — 2:2.

На третьей минуте Мирлинд Даку вывел казанцев вперёд. На 23-й минуте Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вновь вывел «Рубин» вперёд, а на 87-й минуте Вильсон Изидор спас железнодорожников от поражения.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.