Гендиректор «Рубина» Айбатов высказался о ничьей с «Локомотивом»

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2).

«Всем болельщикам понравилась игра. Вполне интересная и со стороны «Локомотива», и со стороны «Рубина». Обидно ли упускать победу? Конечно, это всегда обидно. Но для нас это в первую очередь дебютная игра после возвращения. Самое главное, что она дала уверенность, что команда есть, что она боеспособная. Будем играть с каждым соперником и бороться за победу», — передаёт слова Айбатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На третьей минуте матча Мирлинд Даку вывел казанцев вперёд. На 23-й минуте Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вновь вывел «Рубин» вперёд, а на 87-й минуте Вильсон Изидор спас железнодорожников от поражения.