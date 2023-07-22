Гендиректор «Рубина» рассказал о задачах клуба в новом сезоне РПЛ
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Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о задачах клуба на сезон.
«Задача на данный момент очень простая: надо показать, что мы не просто вернулись, а вернулись с серьёзными намерениями. Место в первой восьмёрке или избежать стыков? Вы сегодняшний матч смотрели? Есть впечатление, что мы будем бороться за выживание? Я сейчас не буду озвучивать определённые цели, но речь только лишь о сохранении места в Премьер-Лиге не идёт. У нас есть глобальная задача: она не однодневная, но мы планируем возвращаться в топ России», — передаёт слова Айбатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).
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