«Ахмат» — «Крылья Советов: Гарре вывел гостей вперёд

Сегодня, 22 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте встречи нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре открыл счёт в матче после великолепного прохода на дриблинге и отличного удара по воротам — 0:1.

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» финишировал на 5 месте, набрав 50 очков в 30 матчах. «Крылья Советов» заняли 12 место в прошлом розыгрыше РПЛ, набрав 32 очка. Чемпионом страны стал «Зенит».