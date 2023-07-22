«Ахмат» — «Крылья Советов: Гарре вывел гостей вперёд
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Сегодня, 22 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Перерыв
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 13'
На 13-й минуте встречи нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре открыл счёт в матче после великолепного прохода на дриблинге и отличного удара по воротам — 0:1.
Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» финишировал на 5 месте, набрав 50 очков в 30 матчах. «Крылья Советов» заняли 12 место в прошлом розыгрыше РПЛ, набрав 32 очка. Чемпионом страны стал «Зенит».
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