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Наир Тикнизян объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Рубином»

Наир Тикнизян объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Рубином»
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24-летний защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал результативную ничью железнодорожников в матче с «Рубином» (2:2).

«Не хватило качества во владении мячом. После простых потерь много бегали, это сказалось на физическом состоянии. У меня толком не было отпуска, поэтому для меня чемпионат не заканчивался. Я упорно работаю над физической формой, интенсивностью», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью — 2:2.

На третьей минуте Мирлинд Даку вывел казанцев вперёд. На 23-й минуте Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вновь вывел «Рубин» вперёд. На 87-й минуте Вильсон Изидор спас железнодорожников от поражения.

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