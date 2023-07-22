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Защитник «Локо» Тикнизян: Изидор — гарант качества. Всегда забивает, если выходит на поле

Защитник «Локо» Тикнизян: Изидор — гарант качества. Всегда забивает, если выходит на поле
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о партнёре по команде Вильсоне Изидоре.

«Когда Изидор выходит на поле, он всегда забивает. Мы всегда в нём уверены, это гарант качества.

Для меня не так важно, что я вошёл в топ пять тех, кто в трёх турах подряд забил. Мне главное, чтобы команда побеждала. Лучше бы так сегодня было», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью — 2:2.

На третьей минуте Мирлинд Даку вывел казанцев вперёд. На 23-й минуте Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вновь вывел «Рубин» вперёд. На 87-й минуте Вильсон Изидор спас железнодорожников от поражения.

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