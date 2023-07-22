Защитник «Локомотива» Тикнизян высказался о возможном переходе в европейский клуб

24-летний защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал слухи о возможном переходе в европейский клуб.

«Я и Европа? Я сейчас в «Локомотиве». Информация про «Вольфсбург» — это слухи. Когда будет конкретика, тогда и поговорим.

Есть ли мечта уехать? У меня мечта «Урал» обыграть (в Кубке. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, её осуществим. Двигаемся от меньшего к большему», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

24-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В состав железнодорожников он перешёл из ЦСКА за € 5 млн. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн. В 37 матчах прошлого сезона Тикнизян забил пять голов и сделал пять результативных передач.