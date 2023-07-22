Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор минимальной победы «Урала» над ЦСКА

Видеообзор минимальной победы «Урала» над ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 июля, завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. Встреча закончилась победой хозяев — 2:1.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Полузащитник «Урала» Александр Юшин сделал подачу в штрафную площадь армейцев с углового, а защитник хозяев Тимур Аюпов ударом головы отправил мяч в ворота армейцев (1:0). На 30-й минуте встречи защитник ЦСКА Виллиан Роша был заменён из-за травмы. Вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.

На 51-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. После просмотра VAR главный судья Алексей Амелин назначил 11-метровый после игры рукой полузащитника армейцев Максима Мухина. Хавбек уральцев Даниэль Мишкич реализовал пенальти (2:0). На 62-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный смог отыграть один мяч (2:1).

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Аюпов – 21'   2:0 Мишкич – 54'   2:1 Заболотный – 62'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023