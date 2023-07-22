Видеообзор минимальной победы «Урала» над ЦСКА

Сегодня, 22 июля, завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. Встреча закончилась победой хозяев — 2:1.
Счёт был открыт на 21-й минуте. Полузащитник «Урала» Александр Юшин сделал подачу в штрафную площадь армейцев с углового, а защитник хозяев Тимур Аюпов ударом головы отправил мяч в ворота армейцев (1:0). На 30-й минуте встречи защитник ЦСКА Виллиан Роша был заменён из-за травмы. Вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.
На 51-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. После просмотра VAR главный судья Алексей Амелин назначил 11-метровый после игры рукой полузащитника армейцев Максима Мухина. Хавбек уральцев Даниэль Мишкич реализовал пенальти (2:0). На 62-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный смог отыграть один мяч (2:1).
- 22 июля 2023
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
22:18
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
21:56
-
21:55
-
21:52
-
21:51
-
21:45
-
21:36
-
21:33
-
21:20
-
21:17
-
21:14
-
21:02
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:45
-
20:37
-
20:36
-
20:34
-
20:24
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
20:09
-
20:06
-
19:57