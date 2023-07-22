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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 00:00 мск

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 00:00 мск
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Завтра, 23 июля, на стадионе «Метлайф (Нью-Мидоулэндс)» (Ист-Рутерфорд, США) состоится товарищеская встреча между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
23 июля 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам сезона-2022/2023 Английской Премьер-Лиги «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 84 очка в 38 играх. Лондонцы получили право принять участие в Лиге чемпионов-2023/2024.

Прошлый сезон АПЛ «Манчестер Юнайтед» завершил на третьей позиции, набрав 75 очков в 38 играх. Клуб стал обладателем Кубка Английской Лиги. Также, как и «Арсенал», манкунианцы выступят в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

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