Булыкин: в прошлом сезоне удивила Бундеслига. Хочется, чтобы такая же интрига была и в РПЛ

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«В начале сезона РПЛ будем наблюдать за командами, которые могут составить конкуренцию «Зениту». Российский чемпионат должен стать ещё интереснее, где борьба за чемпионство будет идти до последних туров.

Мне понравилась борьба за серебро и бронзу в прошлом сезоне РПЛ. Пора, чтобы то же самое было за первое место. У нас есть пример перед глазами — Германия. Бундеслига удивила в прошлом сезоне — «Бавария» стала чемпионом на последних минутах. Хочется, чтобы такая же интрига была и в РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В предыдущем розыгрыше РПЛ «Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца сезона.