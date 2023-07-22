Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил степень готовности команды к сезону
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказал мнение об уровне подготовки команды к сезону после встречи с казанским «Рубином». Матч закончился ничьёй — 2:2.
«Как бы оценил степень готовности команды к сезону? Это покажут игры, это покажет сезон. Сейчас посмотрим, что нам удалось сделать по двигательной активности. Мы видим, что ребята боролись, бежали, старались прессинговать. И уровень подготовленности у них достаточно хороший.
Те футболисты, которые выходят по ходу игры, тоже это демонстрируют. Но это по итогам одного матча. Теперь вопрос в длинной дистанции. Думаю, что та работа, которую они сделали, естественно, поможет нашим футболистам», — сказал Галактионов во время послематчевой пресс-конференции.
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