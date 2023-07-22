ЦСКА убрался в раздевалке после поражения от «Урала»

Московский ЦСКА убрал за собой раздевалку и оставил памятный сувенир екатеринбургскому «Уралу» после поражения в матче первого тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия). Пресс-служба хозяев опубликовала фото и поблагодарила армейцев.

Фото: ФК «Урал»

«Спасибо за игру и чистую раздевалку. Пока-пока. До новых встреч», — написал у себя в телеграм-канале «Урал»

«Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года. Предыдущая победа екатеринбуржцев датирована 27 мая 1995 года. Кроме того, это первая победа в матче с ЦСКА для тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

В первом тайме, на 21-й минуте, отличился защитник хозяев Тимур Аюпов. На 54-й минуте полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич реализовал 11-метровый удар. На 63-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный отыграл один мяч.