Глава «Локомотива» Нагорных объяснил, почему клуб отказался продавать Тикнизяна в Европу

Глава московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о несостоявшейся продаже крайнего защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«По Тикнизяну было одно предложение из Европы, но оно неадекватное по мастерству Наира. Если будет адекватное, то, конечно, будем рассматривать. Что значит «адекватное»? Адекватное той цене, по которой «Локомотив» в своё время подписал игрока — это € 5,5 млн», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпмоната» Илья Никульников.

Напомним, 24-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В состав железнодорожников он перешёл из московского ЦСКА. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн.