Суперкомпьютер предсказал победителя женского чемпионата мира – 2023
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Суперкомпьютер Opta Analyst до начала женского чемпионата мира — 2023 оценил шансы команд на победу в турнире.
Фаворитом, по мнению программы, является сборная США, шансы которой составляют 21,65%. На втором месте находится Англия (16,87%), на третьем — Испания (11,33%). Вероятность победы хозяек турнира, Австралии и Новой Зеландии, составила 5,88% и 0,7% соответственно. Наименее вероятны победа Филиппин (0,01%), Вьетнама (0,01%) и Панамы (0%).
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим чемпионом мира является сборная США. Четыре года назад эта команда обыграла в финальном матче Нидерланды со счётом 2:0. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
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