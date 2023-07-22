Глава «Локомотива» отреагировал на скандальное видео с Дзюбой и игрушечным бананом на шоу

Глава московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал скандальное видео с 34-летним нападающим клуба Артёмом Дзюбой и игрушечным бананом на шоу.

«Я не видел видео с Дзюбой и бананом. Видело полстраны? Это видел ровно тот, кто хотел это увидеть. Вы видели (обращение к журналисту. — Прим. «Чемпионата»)? Значит, наверное, вам это интересно. Мне, например, неинтересно. Видимо, вам интересно, а мне — нет. Поэтому я не и смотрю. Считаю ли я такие видео похабными? Я не могу об этом судить, потому что этого не видел», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Дзюба принимал участие в «Большом шоу». У футболиста была задача рассмешить других участников любым способом. Форвард «Локомотива» надел на голое тело плащ и трусы с торчащим бананом.