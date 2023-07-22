Глава «Локомотива» Нагорных высказался о медиактивности Артёма Дзюбы

Глава московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о медийной активности нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.

«Наша работа во взаимодействии с футболистами строится в рамках профессиональной деятельности. Мы с Артёмом Дзюбой взаимодействуем как с профессиональным футболистом. Если он не пропускает тренировки и участвует в той деятельности, которую подразумевает его контракт как профессионального футболиста, то всё то, что находится за рамками и не противоречит его профессиональному контракту, — это его личное дело», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. В первом матче РПЛ нынешнего сезона железнодорожники сыграли вничью с «Рубином» (2:2).