Глава «Локомотива» Нагорных высказался о медиактивности Артёма Дзюбы
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Глава московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о медийной активности нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.
«Наша работа во взаимодействии с футболистами строится в рамках профессиональной деятельности. Мы с Артёмом Дзюбой взаимодействуем как с профессиональным футболистом. Если он не пропускает тренировки и участвует в той деятельности, которую подразумевает его контракт как профессионального футболиста, то всё то, что находится за рамками и не противоречит его профессиональному контракту, — это его личное дело», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. В первом матче РПЛ нынешнего сезона железнодорожники сыграли вничью с «Рубином» (2:2).
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