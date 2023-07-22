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Губернатор Самарской области прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Ахматом»

Губернатор Самарской области прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Ахматом»
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Поздравляю болельщиков «Крыльев» с победой! Считаю, что наша команда была хорошо готова к этому матчу. Игорь Витальевич Осинькин хорошо подготовил команду: ребята понимали, как играть, как будет играть соперник. «Крылья» очень эффективно выстроили тактику на игру. И, конечно, хочу отметить два гола-красавца в исполнении «Крыльев», которые стали украшением этого матча.

При этом перед матчем беспокоили травмы наших нападающих — Писарского и Шитова. Появились дополнительные сложности по ходу игры: Цыпченко, который в хорошей форме сейчас, получил повреждение. А молодому Карпицкому пока тяжеловато против такой мощной и силовой обороны.

Было ощущение, что наша команда была готова к любому развитию ситуации и знала, как противостоять сложностям и вызовам. Как и побеждать в этих условиях.

Поздравляю команду и болельщиков с победой!», — сказал Азаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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