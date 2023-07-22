Олусегун: возможен ли мой переход в «Зенит»? Мне комфортнее в «Краснодаре»
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21-летний нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мыслями о возможном уходе из клуба.
«Думаю, со временем мой уход из «Краснодара» возможен, но если я хочу уйти, тогда должен улучшать свою игру. Матч с ЦСКА (состоявшийся 11 июня Суперфинал Кубка России — Прим. «Чемпионата») должен был быть для меня последним за «Краснодар», но я поговорил с семьёй и агентом, и они посоветовали мне остаться. Я прислушался к ним. Думаю, сейчас мне лучше остаться в «Краснодаре».
Возможен ли мой переход в «Зенит»? Мне комфортнее в «Краснодаре». Чтобы уйти из «Краснодара», я хотел бы получить предложение от клуба из топ-5 лиг. Это может быть любой клуб оттуда», — приводит слова Олусегуна «РИА Новости Спорт».
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