Мусса Диаби перешёл в «Астон Виллу» за € 50 млн

Французский нападающий «Байера» Мусса Диаби стал игроком «Астон Виллы». Об этом сообщает официальный сайт бирмингемцев.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 24-летний футболист подписал пятилетний контракт с английским клубом, а трансфер обошёлся «Астон Вилле» в € 50 млн. В ходе переговоров по переходу Диаби отверг предложение от саудовского «Аль-Насра», которые предложили игроку контракт на очень большую сумму денег.
В прошедшем сезоне на счету Диаби 48 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Мусса был игроком «аптекарей» с 2019 года. На счету 24-летнего игрока также 10 матчей за сборную Франции. Примерная стоимость французского нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 50 млн.
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