Видеообзор победы «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом»

Сегодня, 22 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Гости одержали победу со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре открыл счёт в матче после великолепного прохода на дриблинге и отличного удара по воротам — 0:1. На 85-й минуте матча Сергей Бабкин удвоил преимущество гостей во встрече. На 90+4 минуте Гамид Агаларов отыграл один мяч с пенальти и установил окончательный счёт в матче.

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» финишировал на пятом месте, набрав 50 очков в 30 матчах. «Крылья Советов» заняли в прошлом розыгрыше РПЛ 12-е место, набрав 32 очка.