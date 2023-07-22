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Видеообзор победы «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом»

Видеообзор победы «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом»
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Сегодня, 22 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Гости одержали победу со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре открыл счёт в матче после великолепного прохода на дриблинге и отличного удара по воротам — 0:1. На 85-й минуте матча Сергей Бабкин удвоил преимущество гостей во встрече. На 90+4 минуте Гамид Агаларов отыграл один мяч с пенальти и установил окончательный счёт в матче.

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» финишировал на пятом месте, набрав 50 очков в 30 матчах. «Крылья Советов» заняли в прошлом розыгрыше РПЛ 12-е место, набрав 32 очка.

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