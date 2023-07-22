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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: новички лондонцев Райс и Хаверц в стартовом составе

23 июля на стадионе «Метлайф (Нью-Мидоулэндс)» (Ист-Рутерфорд, США) состоится товарищеская встреча между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Магальянс, Тимбер, Салиба, Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

«Манчестер Юнайтед»: Хитон, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Мартинес, Фернандеш, Маунт, Майну, Санчо, Антони, Гарначо.

По итогам сезона-2022/2023 английской Премьер-лиги «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 84 очка в 38 играх. Лондонцы получили право принять участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

Прошлый сезон АПЛ «Манчестер Юнайтед» завершил на третьей позиции, набрав 75 очков в 38 играх. Клуб стал обладателем Кубка английской лиги. Так же, как и «Арсенал», манкунианцы выступят в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.