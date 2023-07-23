Изидор забил в восьмом матче РПЛ после выхода на замену подряд

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор отметился голом после выхода на замену в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).

Игрок сравнял счёт на 87-й минуте и спас команду от поражения. Он отличался голом в последних восьми матчах РПЛ, которые начинал в запасе. Ранее он поражал ворота соперников в матчах с «Торпедо» (3:1), «Динамо» (4:2), «Крыльями Советов» (1:1), «Сочи» (3:0), «Химками» (5:1), ЦСКА (1:1) и «Пари Нижний Новгород» (3:1).

Изидор выступает за «Локомотив» с 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 6 млн. Предыдущий сезон Российской Премьер-Лиги «Локомотив» завершил на восьмой строчке турнирной таблицы.