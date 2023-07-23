«Спартак» — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Оренбургом». Встреча пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась уверенной победой «Оренбурга со счётом 2:0.
В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка в 30 матчах чемпионата. «Оренбург» по итогам прошлого сезона РПЛ занял седьмое место, набрав 46 очков. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».
- 23 июля 2023
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