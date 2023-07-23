«Челси» заинтересован в трансфере игрока «Аякса» Кудуса

Лондонский «Челси» проявляет сильный интерес к ганскому полузащитнику «Аякса» Мохаммеду Кудусу. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в своём «Твиттере».

По информации источника, представители «аристократов» уже связались с нидерландским клубом с целью обозначить интерес к 22-летнему футболисту. Официального предложения по Кудусу «Челси» ещё не делал, но диалог между сторонами продолжается. Мохаммед является одним из приоритетных вариантов для лондонского клуба на летнее трансферное окно. Стороны также близки к согласованию личных условий контракта.

В розыгрыше высшей лиги Нидерландов сезона-2022/2023 Мохаммед Кудус принял участие в 30 матчах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. 22-летний футболист выступает за «Аякс» с сезона-2020/2021, он перешёл туда из датского «Норшелланна».