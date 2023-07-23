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Женский чемпионат мира по футболу – 2023: расписание матчей 23 июля

Женский чемпионат мира по футболу – 2023: расписание матчей 23 июля
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23 июля состоится четвёртый игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии. В этот день будут сыграны три матча турнира.

23 июля. Женский чемпионат мира — 2023, расписание матчей

Швеция — ЮАР — 8:00 мск.

Нидерланды — Португалия — 10:30 мск.

Франция — Ямайка — 13:00 мск.

Женский чемпионат мира — 2023 проводится с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла национальную команду Нидерландов.

Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском чемпионате мира. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится национальная команда Германии, на счету которой две победы. Сборные Норвегии и Японии завоевали по одному титулу.

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