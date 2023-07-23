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Профсоюз осудил решение «ПСЖ» об отстранении Мбаппе от сборов

Профсоюз осудил решение «ПСЖ» об отстранении Мбаппе от сборов
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Профессиональный футбольный союз UNFP прокомментировал ситуацию с отстранением нападающего Килиана Мбаппе от тренировочных сборов в Японии.

«Мы выступаем за уважение подписанных соглашений! Руководство «ПСЖ» не имеет оснований поступать таким образом, если это не является частью плана тренера, а это было бы неправдой.

Стоит напомнить руководителям клубов, что оказание давления на работника — например, путём ухудшения условий его труда — с целью заставить его уйти или принять условия работодателя, является моральным давлением, что осуждается французским законодательством», — говорится в заявлении организации.

Отстранение Мбаппе произошло на фоне слухов о переходе французского игрока в мадридский «Реал».

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