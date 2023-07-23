Изидор: не имеет значения, сколько голов я забил после выхода на замену

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о голах после выхода на замену.
«Помню ли я, сколько раз забивал, выходя на замену? Это не имеет значения. Главное, что сегодня бы не проиграли. Начали чемпионат, набрав одно очко. А я старался помочь команде, как мог, выйдя на поле», — сказал Изидор в интервью пресс-службе РПЛ.
Изидор отметился голом в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2). Игрок сравнял счёт на 87-й минуте и спас команду от поражения. Он отличался голом в последних восьми матчах РПЛ, которые начинал в запасе. Ранее он поражал ворота соперников в матчах с «Торпедо» (3:1), «Динамо» (4:2), «Крыльями Советов» (1:1), «Сочи» (3:0), «Химками» (5:1), ЦСКА (1:1) и «Пари Нижний Новгород» (3:1).
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