Дзюба удивлялся пасам Пиняева, Изидор спасал «Локомотив» от поражения. Фото с матча

22 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью — со счётом 2:2.
Счёт был открыт уже на третьей минуте, отличился игрок гостей Мирлинд Даку. Спустя 20 минут Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вновь вывел «Рубин» вперёд. На 87-й минуте Вильсон Изидор спас железнодорожников от поражения.
В предыдущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 30 матчах.
«Рубин» провёл прошлый сезон в Мелбет Первой лиге, во время которого командой руководили три тренера. Последним был Рашид Рахимов, который выиграл с казанцами турнир и помог им вернуться в РПЛ спустя год.
Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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