«Алания» арендовала защитника «Краснодара»
Поделиться
Защитник «Краснодара» Михаил Сухорученко присоединился к «Алании» на правах аренды с приоритетным правом выкупа, сообщает официальный сайт владикавказского клуба. 20-летний игрок в этом и в прошлом году провёл по 1 матчу за «быков» в Российской Премьер-Лиге.
За «Краснодар-2» в Первой лиге Сухорученко сыграл 22 матча в сезоне-2022/2023 и 11 игр в сезоне-2021/2022. Также на его счету суммарно 19 встреч и 1 гол за «Краснодар-м» в молодёжном первенстве за два сезона.
В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Алания» в гостях сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» (1:1). 24 июля владикавказцы примут на «Ахмат Арене» в Грозном нижнекамский «Нефтехимик», матч начнётся в 18:00 по московскому времени.
Комментарии
- 23 июля 2023
-
03:03
-
03:00
-
02:43
-
02:38
-
02:26
-
02:04
-
01:37
-
01:21
-
00:52
-
00:48
-
00:42
-
00:40
-
00:23
-
00:13
- 22 июля 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:48
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
23:00
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
22:18
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
21:56
Партнерский контент