«Алания» арендовала защитника «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Михаил Сухорученко присоединился к «Алании» на правах аренды с приоритетным правом выкупа, сообщает официальный сайт владикавказского клуба. 20-летний игрок в этом и в прошлом году провёл по 1 матчу за «быков» в Российской Премьер-Лиге.

За «Краснодар-2» в Первой лиге Сухорученко сыграл 22 матча в сезоне-2022/2023 и 11 игр в сезоне-2021/2022. Также на его счету суммарно 19 встреч и 1 гол за «Краснодар-м» в молодёжном первенстве за два сезона.

В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Алания» в гостях сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» (1:1). 24 июля владикавказцы примут на «Ахмат Арене» в Грозном нижнекамский «Нефтехимик», матч начнётся в 18:00 по московскому времени.