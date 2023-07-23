«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором «Арсенал» встречался с «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Ист-Рутерфорде (США) на стадионе «Метлайф» и завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Бруно Фернандеш и Джейдон Санчо.
Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
23 июля 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 2
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Фернандеш – 30' 0:2 Санчо – 37'
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче обыграл «Лидс» (2:0) и «Лион» (1:0). В следующем товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» встретится с «Рексем». Матч состоится 26 июля.
«Арсенал», в свою очередь, ранее сыграл вничью с «Нюрнбергом» (1:1) и разгромил сборную МЛС (5:0). В следующем матче «Арсенал» встретится с «Барселоной». Встреча состоится 27 июля.
Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В прошлом сезоне чемпионом стал «Манчестер Сити».
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