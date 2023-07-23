Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, как провёл отпуск в России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих впечатлениях от отпуска в России.

«Нам очень понравилось! Мы отдыхали в месте, которое расположено в 70 километрах от стадиона «Спартака». Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет. Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни. Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города. Обязательно повторим подобный отдых!» — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла третье место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре нового сезона чемпионата России «Спартак» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля.