Опубликован текст письма «ПСЖ» к Мбаппе после решения игрока не продлевать контракт

Стали известны детали ответного письма «ПСЖ», которое клуб написал нападающему Килиану Мбаппе в ответ на решение не продлевать контрактное соглашение с командой.

«Прежде всего, важно помнить, что настроение, которое диктовало наши переговоры весной 2022 года, всегда заключалось в том, чтобы вы продолжали работать в «ПСЖ» — семье, которая столько лет делала невозможное для вашей карьеры. Это позволило бы нам дать положительный ответ на запрос о вашем трансфере.

Этот дух присутствовал во всех наших переговорах, которые велись в доброжелательной атмосфере, которую мы поддерживаем в нашем клубе. Более того, именно в этом духе вы появились 21 мая 2022 года в «Парк-де-Пренс», чтобы объявить о продлении контракта с майкой «2025», что было очень понятным для всех наших болельщиков и мирового футбольного сообщества. Ваше письмо нанесло нам большой ущерб. Это противоречит духу наших обсуждений и, кроме того, говорит рынку, что вы будете свободны до 30 июня 2024 года, тем самым усугубляя ущерб, нанесённый клубу.

Необходимо срочно встретиться, чтобы вместе определить лучший вариант для сторон, а именно: продление на сезон 24/25 или переход в это трансферное окно. Это единственно возможные варианты, позволяющие клубу избежать продолжительного паралича, вызванного вашими недавними действиями. Мы вместе договорились о дате 31 июля 2023 года, чтобы вы сказали о своём решении и позволить нам сделать выводы. Мы надеемся, что эти годы приверженности и беспрецедентные инвестиции в ваше будущее заставят вас задуматься о будущем и болельщиках великого клуба, которые поддерживали вас всё это время», — приводит текст письма RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» исключил Мбаппе из списка игроков, которые отправятся на сборы в Японию.

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