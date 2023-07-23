Федотов назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Уралом» в первом туре РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение команды в матче первого тура чемпионата России с «Уралом» (1:2).
«Получился равный матч с равными возможностями. У нас даже моменты были поострее, когда должны были забивать. Например, у Антона Заболотного, ещё момент со стандарта, когда вытащили мяч из девятки.
Но мы пропустили, потеряли концентрацию, не доиграли со стандарта. Хотя после этого как раз и был момент Заболотного. Команда доминировала, создавала, но было непросто. «Урал» закрылся, вдесятером качественно оборонялся и в излюбленной манере пытался создавать неприятности в быстрых атаках.
Второй тайм ознаменовался пенальти, после которого наше положение заставило предпринять решительные действия. Команда сражалась, искала пути, отыграла один мяч. Здесь бы добавить мощи в атакующей линии, когда напрашивались замены. Мы, к сожалению, не смогли это сделать в силу ряда обстоятельств. Кто-то ещё набирает форму, кто-то не готов к РПЛ. Зато есть хороший опыт у молодых ребят, возможность себя проявить в игре с настоящими мужчинами», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.
В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Ахматом». «Урал», в свою очередь, проведёт матч с «Пари НН». Матчи пройдут 30 и 29 июля соответственно.
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