«Я был связан». Доннарумма – о жестоком ограблении в своём доме

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал детали жестокого ограбления, которое произошло в его доме в Париже.
«Внезапно обнаружив людей дома в три часа ночи, я думаю, это худшее чувство, которое вы можете испытать. Я был обездвижен, и Алессия была вынуждена отдать все, что у нас было ценное. Я не могу вдаваться в подробности, расследование продолжается, и сейчас я иду во французскую полицию, чтобы попытаться восстановить все, что с нами произошло. Сегодня утром мы с моей невестой были вынуждены покинуть квартиру, чтобы позволить провести необходимые расследования, и мы временно остановились в отеле.
Было много страха, но еще больше я боялся, что с Алессией может что-то случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить тем людям, где все эти вещи. И с ними была Алессия, всё ещё очень напуганная. По-настоящему волнующие моменты и глубокий ужас и страх за неё. Ужас, что они могут навредить ей», — приводит слова Доннаруммы Calciomercato.
Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе
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