Три топ-клуба АПЛ проявляют интерес к Килиану Мбаппе

В ближайшее время «ПСЖ» поступит выгодное предложение от «Аль-Хиляля» по поводу трансфера нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По данным источника, предложение клуба из Саудовской Аравии будет самым выгодным среди остальных клубов. При этом отмечается, что парижане приняли бы предложение от «Аль-Хиляля», но знают, что Мбаппе на данный момент не планирует уезжать в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что помимо «Аль-Хиляля» интерес к французскому нападающему проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

Также одним из основных вариантов дальнейшего продолжения карьеры форварда называется «Реал».

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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