Ахметов — о победе ЦСКА над «Реалом»: спрашивал себя, это реально произошло или нет

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился воспоминаниями о победе в составе ЦСКА над «Реалом» (1:0) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/2019.
«В ночь перед матчем у меня было какое-то простудное состояние — чувствовал слабость, болело горло. Пичкал себя всякими лекарствами, брызгал горло и нос. В общем, делал всё, чтобы не пропустить эту игру. Сыграть против «Реала» — мечта детства. Когда заиграл гимн Лиги чемпионов, я сказал Дзаге, стоящему рядом: «Давай просто кайфанём». Не сразу понял, что мы обыграли «Реал». Спрашивал себя, это реально произошло или нет. Ещё в мае я болел за них в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», а через три месяца обыграл на переполненных «Лужниках». Просто сказка. После матча в раздевалке мы были просто убиты морально и физически», — приводит Sport24 слова Ахметова.
В том розыгрыше ЦСКА также выиграл у «Реала» со счётом 3:0 и в гостевом матче, но Ахметов не принимал в нём участия. Несмотря на эти победы армейцы заняли четвёртое место в группе.
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