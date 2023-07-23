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Абаскаль высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Оренбургом» в первом туре РПЛ

Абаскаль высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Оренбургом» в первом туре РПЛ
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о предстоящем матче первого тура чемпионата России с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало – 17:30 мск.

«Думаю, нас ждёт совсем другая игра, чем в прошлом сезоне. Мы изучили, как команда действует при новом тренере. Это строгий футбол с упором на быстрые контратаки. Посмотрим, как всё сложится на этот раз. «Оренбургу» проще в том плане, что на команду не оказывается сильного давления: это помогает игрокам чувствовать себя на поле свободно», — приводит слова Абаскаля официальный сайт клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Оренбург» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счётом 2:0.

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