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В отеле женской сборной Новой Зеландии на ЧМ произошёл пожар, команда не пострадала

В отеле женской сборной Новой Зеландии на ЧМ произошёл пожар, команда не пострадала
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В субботу вечером, 22 июля, женской сборной Новой Зеландии пришлось временно эвакуироваться из-за пожара в отеле «Пуллман» в Окленде, где команда базируется во время чемпионата мира-2023, сообщает ESPN. Национальная футбольная федерация заявила, что все игроки и персонал находятся в безопасности.

Полиция Новой Зеландии сообщила, что в связи с пожаром был арестован 34-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в краже со взломом и поджоге.

Пресс-секретарь службы пожарной и экстренной помощи Новой Зеландии подтвердил ESPN, что на вызов в отель приезжало несколько бригад спасателей, в том числе восемь пожарных машин. В гостинице сработала пожарная сигнализация, вынудившая эвакуировать гостей. Огонь был потушен, управление отелем возвращено персоналу.

Представитель службы скорой помощи рассказал ESPN, что на место происшествия были отправлены две машины. Четырём людям, надышавшимся дымом, была оказана медицинская помощь. Их транспортировка в больницу не потребовалась, поскольку они находились в удовлетворительном состоянии.

Это уже второй инцидент с безопасностью на женском ЧМ-2023. Накануне старта турнира в Окленде произошла стрельба с погибшими возле отеля, где живут сборная Норвегии и некоторые другие команды.

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