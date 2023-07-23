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Ахметов: самые дорогие покупки — квартиры в Бишкеке, но там ценник ниже Москвы в два раза

Ахметов: самые дорогие покупки — квартиры в Бишкеке, но там ценник ниже Москвы в два раза
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о самых дорогих покупках в своей жизни.

«Тачки и квартиры — это не про меня? Ты прав, не совсем про меня. У меня даже машины нет, я себе не покупал. Две самые дорогие покупки — квартиры в Бишкеке, для себя и родителей. Ну и то — относительно дорогие. Квадратный метр в Бишкеке в сравнении с Москвой стоит чуть ли не в два раза дешевле.

Чего бы пожелал себе на сезон? Провести отличный сезон, который позволит мне сделать следующий шаг в карьере», — приводит слова Ахметова Sport24.

25-летний Ахметов родился в Бишкеке (Кыргызстан), но выступает за сборную России. На клубном уровне полузащитник представляет «Краснодар», в который перешёл летом 2022 года на правах свободного агента.

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