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Ахметов: религия — одна из основ жизни. Мы должны жить ради всевышнего и уповать на него

Ахметов: религия — одна из основ жизни. Мы должны жить ради всевышнего и уповать на него
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о том, какую роль в его жизни играет религия.

«Религия — одна из основ моей жизни. Религия — это все, мы должны жить ради всевышнего и уповать на него. Надо всегда благодарить его за все, что ты имеешь. Коран — основа каждого мусульманина, которой он придерживается и следует», — приводит слова Ахметова Sport24.

25-летний Ахметов — уроженец Бишкека, но выступает за сборную России, в составе которой провёл девять матчей. На клубном уровне полузащитник начинал карьеру в академиях Коноплёва и казанского «Рубина», но большую известность получил выступая за ЦСКА. Летом 2022 года Ахметов покинул клуб на правах свободного агента и перебрался в «Краснодар», подписав контракт на два сезона.

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