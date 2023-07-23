Ахметов: религия — одна из основ жизни. Мы должны жить ради всевышнего и уповать на него

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о том, какую роль в его жизни играет религия.

«Религия — одна из основ моей жизни. Религия — это все, мы должны жить ради всевышнего и уповать на него. Надо всегда благодарить его за все, что ты имеешь. Коран — основа каждого мусульманина, которой он придерживается и следует», — приводит слова Ахметова Sport24.

25-летний Ахметов — уроженец Бишкека, но выступает за сборную России, в составе которой провёл девять матчей. На клубном уровне полузащитник начинал карьеру в академиях Коноплёва и казанского «Рубина», но большую известность получил выступая за ЦСКА. Летом 2022 года Ахметов покинул клуб на правах свободного агента и перебрался в «Краснодар», подписав контракт на два сезона.