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Ахметов: Акинфеев травил Помазуна: «Илюх, даже Кырнац «сухарь» против «Реала» оформил»

Ахметов: Акинфеев травил Помазуна: «Илюх, даже Кырнац «сухарь» против «Реала» оформил»
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов вспомнил, как голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подначивал Георгия Кырнаца после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Жора Кырнац — главная звезда матча ЦСКА с «Реалом»? Ха-ха. Больше всех его травил Игорь. Помазуну тоже доставалось по этой теме. Игорь говорил: «Илюх, даже Кырнац «сухарь» против «Реала» оформил». Он молодых вообще всегда держал в тонусе. Шутки про плов, меня и Баху Зайнутдинова всегда были», — приводит слова Ахметова Sport24.

25-летний Ахметов — уроженец Бишкека, но выступает за сборную России, в составе которой провёл девять матчей. На клубном уровне полузащитник начинал карьеру в академиях Коноплёва и казанского «Рубина», но большую известность получил выступая за ЦСКА. Летом 2022 года Ахметов покинул клуб на правах свободного агента и перебрался в «Краснодар», подписав контракт на два сезона.

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