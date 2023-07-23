Фабрицио Романо поделился информацией о будущем Килиана Мбаппе
Поделиться
Известный журналист Фабрицио Романо рассказал, существует ли вероятность того, что Килиан Мбаппе не будет включен в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов, если останется в клубе.
«ПСЖ» ещё не принял никакого решения по составу команды и не примет его, пока не придёт время.
Любой выбор состава будет соответствовать регламенту, и при нём не будут отталкиваться от какой-то другой составляющей, кроме как спортивной. Это будет обсуждаться в августе, а не сейчас», — написал Романо на своей страничке в «твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
Комментарии
- 23 июля 2023
-
06:10
-
05:47
-
05:41
-
05:40
-
05:34
-
05:18
-
05:14
-
05:09
-
05:05
-
04:57
-
04:52
-
04:30
-
04:23
-
04:05
-
03:48
-
03:39
-
03:23
-
03:03
-
03:00
-
02:43
-
02:38
-
02:26
-
02:04
-
01:37
-
01:21
-
00:52
-
00:48
-
00:42
-
00:40
-
00:23
-
00:13
- 22 июля 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:48
-
23:37
Партнерский контент