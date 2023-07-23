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Фабрицио Романо поделился информацией о будущем Килиана Мбаппе

Фабрицио Романо поделился информацией о будущем Килиана Мбаппе
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Известный журналист Фабрицио Романо рассказал, существует ли вероятность того, что Килиан Мбаппе не будет включен в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов, если останется в клубе.

«ПСЖ» ещё не принял никакого решения по составу команды и не примет его, пока не придёт время.

Любой выбор состава будет соответствовать регламенту, и при нём не будут отталкиваться от какой-то другой составляющей, кроме как спортивной. Это будет обсуждаться в августе, а не сейчас», — написал Романо на своей страничке в «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца

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