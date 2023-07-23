«Лацио» ведёт переговоры с «Челси» об аренде с правом выкупа Хадсона-Одои

Римский «Лацио» вступил в переговоры с «Челси» по поводу трансфера вингера Каллума Хадсона-Одои, сообщает La Gazzetta dello Sport,
По сведениям источника, римляне хотят взять 22-летнего англичанина в аренду с правом выкупа.
Футболист хорошо знаком Маурицио Сарри со времён их совместной работы в лондонском клубе, поэтому именно он является приоритетной целью клуба после того, как не удалось договориться о трансфере Доменико Берарди.
В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал за «Байер» на правах аренды. На счету англичанина 21 матч за леверкузенцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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