«Лацио» ведёт переговоры с «Челси» об аренде с правом выкупа Хадсона-Одои

Римский «Лацио» вступил в переговоры с «Челси» по поводу трансфера вингера Каллума Хадсона-Одои, сообщает La Gazzetta dello Sport,

По сведениям источника, римляне хотят взять 22-летнего англичанина в аренду с правом выкупа.

Футболист хорошо знаком Маурицио Сарри со времён их совместной работы в лондонском клубе, поэтому именно он является приоритетной целью клуба после того, как не удалось договориться о трансфере Доменико Берарди.

В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал за «Байер» на правах аренды. На счету англичанина 21 матч за леверкузенцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.