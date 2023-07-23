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Хосеп Гвардиола: Канселу вернулся в «Ман Сити» и является частью команды

Хосеп Гвардиола: Канселу вернулся в «Ман Сити» и является частью команды
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, останется ли в команде защитник Жоау Канселу.

«Канселу остаётся здесь. Жоау был очень важен для нас в прошлом сезоне. После аренды в «Баварию» он вернулся сюда и является частью команды. Как я сказал раньше, мы увидим, что будет», – приводит слова Гвардиолы City Zone.

Напомним, 29-летний Канселу вторую часть прошедшего сезона провёл в составе мюнхенской «Баварии», где в 21 матче забил гол и отдал шесть результативных передач. За один сезон защитник стал чемпионом Англии и Германии. Контракт Канселу с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает футболиста в качестве одного из приоритетных вариантов для закрытия позиции правого крайнего защитника.

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