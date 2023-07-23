Хосеп Гвардиола: Канселу вернулся в «Ман Сити» и является частью команды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, останется ли в команде защитник Жоау Канселу.
«Канселу остаётся здесь. Жоау был очень важен для нас в прошлом сезоне. После аренды в «Баварию» он вернулся сюда и является частью команды. Как я сказал раньше, мы увидим, что будет», – приводит слова Гвардиолы City Zone.
Напомним, 29-летний Канселу вторую часть прошедшего сезона провёл в составе мюнхенской «Баварии», где в 21 матче забил гол и отдал шесть результативных передач. За один сезон защитник стал чемпионом Англии и Германии. Контракт Канселу с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает футболиста в качестве одного из приоритетных вариантов для закрытия позиции правого крайнего защитника.
- 23 июля 2023
-
07:35
-
07:27
-
07:17
-
07:13
-
07:03
-
06:51
-
06:45
-
06:30
-
06:16
-
06:15
-
06:10
-
05:47
-
05:41
-
05:40
-
05:34
-
05:18
-
05:14
-
05:09
-
05:05
-
04:57
-
04:52
-
04:30
-
04:23
-
04:05
-
03:48
-
03:39
-
03:23
-
03:03
-
03:00
-
02:43
-
02:38
-
02:26
-
02:04
-
01:37
-
01:21