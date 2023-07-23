Маурисио Почеттино: не хочу, чтобы моими игроками было легко управлять

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о своей команде.

«Цель – побеждать, а не просто показывать хорошую игру. Для этого нам нужны хорошие игроки. Если они молоды и достаточно хороши, чтобы быть в команде, то конечно, но не потому, что ими будет легко управлять.

Не хочу, чтобы игроки были лёгкими в управлении. Хочу футболистов, которые собираются играть, приносить хорошие результаты и помогать команде побеждать. Не другие вещи.

Не хочу людей, которыми легко управлять. Хочу, чтобы игроки заботились о команде, соревновались наилучшим образом и обладали способностью приносить команде успех», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Напомним, Почеттино возглавил «Челси» в летнее межсезонье.